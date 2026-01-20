Ryter ifrån mot United-stjärnan: ”Väx upp”

Lisandro Martinez har gått till attack mot United-ikonerna Paul Scholes och Nicky Butt.

Det gillar inte Butt.

– Väx upp för fan, säger han enligt Daily Mail.

Foto: Bildbyrån

”Det kommer att vara som när man ser en pappa springa gatan ned tillsammans med ett småbarn efter skolan”.

I podcasten The Good, The Bad and The Football var Nicky Butt minst sagt skeptisk till om Lisandro Martinez skulle kunna hantera Erling Haaland i Manchester-derbyt. Inte heller poddkollegan Paul Scholes var säker på det.

Men United-ikonerna hade fel. Haaland blev mållös och United som haft en tuff säsong vann med 2-0.

Martinez kom till en motattack efter matchen där det var Scholes som var måltavlan då argentinaren hade en dust med forne stjärnmittfältaren även i fjol.

”Han kan säga vad han vill. Det har jag redan sagt till honom. Om han vill säga någonting till mig så kan han komma till mitt hus eller vad som helst. Jag bryr mig inte” konstaterade Martinez enligt The Athletic.

Butt gillar inte det utspelet mot sin kompis.

”Om du ska bli så känslosam för det där borde du inte vara i en stor fotbollsklubb. Knacka på mitt hus? Jag är 50 år gammal. Jag tänker inte knacka på någons hus och säga: ”kan vi prata lite?”. Det är bara löjligt”, säger Butt enligt Daily Mail och tillägger:

”Väx upp för fan”.