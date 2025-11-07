Så länge kan Lucas Bergvall bli borta

Lucas Bergvall åkte på en smäll mot huvudet.

Svensken missade Tottenhams match mot FC Köpenhamn.

Nu kan det ta flera dagar innan han får återgå till spel, enligt FA:s riktlinjer.

Lucas Bergvall. Foto: Alamy

Lucas Bergvall åkte på en otäck huvudskada i Tottenhams match mot Chelsea och tvingades kliva av efter knappt sju minuter. Senare kom beskedet av Spurs-tränaren att svensken ådragit sig en hjärnskakning.

Bergvall missade Tottenhams match mot FC Köpenhamn och enligt Football London, som refererar tillFA:s riktlinjer, kan det ta några dagar innan han tillåts spela för fullt. Svensken kommer att efter en period av ”relativ vila”. Därefter kommer mittfältaren att träna ”i en takt som inte förvärrar befintliga symtom”.

FA:s program för att gradvis återgå till spel kan hålla Bergvall borta i max 21 dagar men kan även vara tillbaka efter bara sju dagar.

Bergvall togs ut av Graham Potter till Sveriges landskamper mot Schweiz och Slovenien den 15 november och 18 november.