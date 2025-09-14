Så startar i City och United i Manchesterderbyt
Manchesterderby i Premier League.
Så ställer City och United upp.
Under söndagen spelas det Manchesterderby i Premier League. Redan inför matchen har flera avbräck bekräftats av tränarna för båda lagen.
I Manchester United att bland annat nyförvärvet Matheus Cunha inte spelar derbyt.
I Pep Guardiolas City är Omar Marmoush, Rayan Ait-Nouri och Rayan Cherki borta på grund av skada.
När elvorna presenterades stod det klart att Gianluigi Donnarumma startar för City i derbyt samtidigt som James Trafford försätts till bänken.
Matchen startar 17.30.
Startelvor:
Manchester City: Donnarumma – Khusanov, Dias, Gvardiol, O’Reilly – Rodri, Bernardo, Reijnders – Foden, Doku, Haaland
Manchester United: Bayindir – Mazraoui, De Ligt, Yoro – Shaw, Dorgu, Fernandes, Ugarte – Amad, Mbeumo, Sesko
