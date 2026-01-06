Så värvades Nilsson Lindelöf: ”Ringde Juan Mata”

Victor Nilsson Lindelöf bytte Manchester United mot Aston Villa.

Nu berättar tränaren Unai Emery om hur värvningen gick till.

– Jag ringde Juan Mata, hans lagkamrat i Manchester United för tre eller fyra år sedan, säger spanjoren.

Victor Nilsson Lindelöf har fått göra allt fler starter i tränaren Unai Emerys Aston Villa. Birminghamklubben har haft en stark säsong i ligan och utmanar i den absoluta toppen.

I somras stod det klart att Victor Nilsson Lindelöf skrivit på för Aston Villa. Emery avslöjar nu varför han ville plocka in den svenske landslagsmannen.

– Jag ringde Juan Mata, hans lagkamrat i Manchester United för tre eller fyra år sedan, och jag tränade Mata i Spanien. Han (Mata) är en fantastisk kille, en intelligent kille, säger Emery under en presskonferens och fortsätter:

– Jag ringde honom och pratade om möjligheten att värva Lindelöf, som person, som spelare.

Juan Mata och Victor Nilsson Lindelöf var lagkamrater i Manchester United säsongen 2017/18 till 2021/22.

– Allt Mata sa till mig: Fantastisk kille, väldigt professionell, respektfull. Han (Lindelöf) var passionerad och anpassade sig till att spela på högerkanten, och när vi behövde honom på grund av de två skadorna på Tyrone Mings och Pau (Torres), spelade han på den nivå vi förväntade oss.

Victor Nilsson Lindelöf står noterad för en assist på nio framträdanden i Premier League den här säsongen.