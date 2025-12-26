Salibas tydliga budskap: ”Vi kan vinna alla tävlingar”

Arsenal har inlett säsongen 2025/26 strålande.

Då menar mittbacken William Saliba att hans lag kan kamma hem hela fyra titlar.

– Vi måste vara fokuserade och fortsatt tro på oss själva, säger han på en presskonferens.

Foto: Alamy

Säsongen 2025/2026 har börjat bra för Arsenal som leder både Premier League och Champions League. Då man även är kvar i turneringarna FA-cupen och Carabo Cup har ”The Gunners” chans att ta hem hela fyra titlar.

Minst en vore nog välkommet för London-klubben som inte har vunnit ligan sedan säsongen 2003/04. Mittbacken William Saliba menar dock att man siktar högre än så.

– Vi vet att vi kan vinna alla tävlingar som vi deltar i. Men vi måste visa det på plan, och vi måste börja vinna titlar nu, säger han på en presskonferens och fortsätter:

– Känslan är bra just nu, men vi vet att vi fortfarande är i december och saker går fort i fotboll. Så vi måste vara fokuserade och fortsatt tro på oss själva. Men vi måste även jobba hårt, för det som betyder något i slutändan är att man håller i en trofé.

Under lördagen ställs Arsenal hemma mot Brighton i Premier Leagues 18:e omgång. Den franska mittbacken står noterad för spel i 153 matcher för klubben.





