Sesko matchhjälte för Manchester United

Manchester United slog Everton med 1–0.
Målskytt och hjälte blev Benjamin Sesko.
Manchester United har gått starkt sedan interimtränaren Michael Carrick blivit tillsatt. United kom från en missräkning när de kryssade mot West Ham och under måndagen väntade Everton i ligan.
I den första halvleken blev det inga mål men efter knappt en timmes spel byttes Benjamin Sesko in för ”The Red Devils”. Ett klokt val skulle det visa sig.
I den 71:a minuten spelade Matheus Cunha en långboll till Bryan Mbeumo som drev fram och serverade Sesko som enkelt placerade in segermålet.
– Det är en riktigt bra kontring från ett lag som inte har anfallit på hela kvällen, sa United-ikonen Gary Neville till Sky Sports.
Manchester United ligger fyra i Premier League med tre poäng upp till trean Aston Villa.
