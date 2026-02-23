Sesko matchhjälte för Manchester United

Manchester United slog Everton med 1–0.

Målskytt och hjälte blev Benjamin Sesko.

Foto: Bildbyrån

Manchester United har gått starkt sedan interimtränaren Michael Carrick blivit tillsatt. United kom från en missräkning när de kryssade mot West Ham och under måndagen väntade Everton i ligan.

I den första halvleken blev det inga mål men efter knappt en timmes spel byttes Benjamin Sesko in för ”The Red Devils”. Ett klokt val skulle det visa sig.

I den 71:a minuten spelade Matheus Cunha en långboll till Bryan Mbeumo som drev fram och serverade Sesko som enkelt placerade in segermålet.

– Det är en riktigt bra kontring från ett lag som inte har anfallit på hela kvällen, sa United-ikonen Gary Neville till Sky Sports.

Manchester United ligger fyra i Premier League med tre poäng upp till trean Aston Villa.