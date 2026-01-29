Sheringham vill ha tillbaka United-floppen: ”Stjärnspelare”

Rasmus Højlund har, efter en tuff period i England, hittat rätt i Napoli.

Nu tycker den förre Manchester United-spelaren Teddy Sheringham att han ska kallas tillbaka.

– Højlund kommer att vara en del av Carricks ekvation i sommar, säger ikonen till MrQ.

Foto: Bildbyrån

Rasmus Højlund lämnade Manchester United i somras. Den danske anfallaren som hade det svårt med målskörden i Premier League, har hittat rätt i italienska Napoli.

22-åringen har hittills gjort tio mål den här säsongen, vilket var lika mycket han gjorde hela förra säsongen i United.

Teddy Sheringham, som tidigare har spelat i Djurgården men främst Manchester United, anser att klubben borde kalla tillbaka Højlund.

– Jag tror att saker förändras väldigt snabbt i fotbollsklubbar, särskilt när det är olika personer som ansvarar för dessa fotbollsklubbar, säger Sheringham till MrQ.

Hyllar Rasmus Højlund

Engelsmannen menar att Uniteds interimtränare Michael Carrick kan göra det bättre än förre managern Ruben Amorim.

– Vem vet vilken relation Michael Carrick har med spelare som Rasmus Højlund? Han kanske har ett sätt att få ut det bästa av honom. Han är redan anlitad i fotbollsklubben, så Højlund kommer att vara en del av Carricks ekvation i sommar, säger han och avslutar.

– Jag bryr mig inte om vad som har hänt tidigare, han är uppenbarligen en stjärnspelare, annars hade han inte kommit till

Manchester United från första början. Så jag skulle säga att ta tillbaka honom.

Højlunds låneavtal med Napoli sträcker sig till den 30 juni.