Slovenska stjärnan talar ut: ”Den högsta nivån”

Slovenen Benjamin Sesko blev klar för Manchester United i somras.

Nu öppnar anfallaren upp om flytten.

– Jag ser väldigt mycket fram emot den kommande perioden, säger han enligt Talksport.

Foto: Alamy

Benjamin Sesko bytte RB Leipzig mot Manchester United i somras. Hittills har det blivit tre inhopp i Premier League.

Nu öppnar den slovenske stjärnan upp om den första tiden i sin nya klubb.

– Matchernas nivå är definitivt mycket högre, spelarna och lagkamraterna är också på en högre nivå. Engelsk fotboll är trots allt på den högsta nivån i fotbollsvärlden, säger han enligt Talksport.

Samtidigt ser han en individuell utveckling hos själv sedan han flyttade till den engelska jätten.

– Jag ser väldigt mycket fram emot den kommande perioden, också för att jag blir bättre och snabbare i varje träningspass, och jag gör också framsteg i min fotbollsmentalitet varje dag. Jag ville flytta till England och som tur var gick min önskan i uppfyllelse.

Benjamin Sesko och hans Slovenien ställs mot det svenska landslaget på fredag. Senast de två nationerna ställdes mot varandra i en tävlingsmatch var september 2022. Då var det just Sesko som slog till med Sloveniens enda mål.