Smäll för Chelsea – stjärnan väntas missa stormötet

Cole Palmar kommer inte spela förens efter landslagsuppehållet.

Detta meddelar Chelseas huvudtränare Enzo Maresca idag.

Stjärnan missar således nästa helgs möte med Liverpool.

Foto: Bildbyrån

Cole Palmar har dragits med skadeproblem under inledningen av säsongen och senast mot Manchester United tvingades han kliva av tidigt.

Nu står det klart att en periods frånvaro väntar för stjärnan, detta på grund av ljumskproblem.

Palmer kommer inte att komma till spel för Chelsea förens efter det kommande landslagsuppehållet.

– Vi har beslutat att skydda Cole lite, så att hans skada inte förvärras. Vi har bestämt oss för att vila honom de kommande två eller tre veckorna, förmodligen till efter landslagsuppehållet, för att se om han med vila kan återhämta sig till 100 procent och vara helt frisk, säger Chelseas huvudtränare Enzo Maresca via klubbens hemsida.

Detta betyder att Palmer väntas missa mötena med Brighton och Benfica, samt stormötet med Liverpool på Stamford Bridge nästa helg.