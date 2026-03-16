Smällen – Chelsea får transferförbud

Chelsea är inte kända för att hålla igen när det kommer till spelarvärvningar.

Nu har klubben fått ett villkorligt transferförbud i ett år och saftiga böter.

Detta efter ekonomiskt fiffel under Roman Abramovich-eran.

Der är perioden mellan 2011 och 2018 som har varit under utredning, då Chelsea fortfarande ägdes av den ryska oligarken Roman Abramovich.

Domen från Premier League har nu fastställt att klubben bestraffas med böter på 10,75 miljoner pund (cirka 135 miljoner svenska kronor) och ett transferförbud för både akademin och A-laget.

Förbudet gäller i nio månader för akademin. När det kommer till A-laget handlar det om en villkorlig dom på ett år.

Utredningen fastslår att Chelsea gjort sig skyldiga otillåtna betalningar till oregistrerade agenter och tredjepartsintressenter. Klubben har även betalat ut pengar till spelare utan att bokföra det.

Mellan åren 2019 och 2022 ska klubben dessutom ha regisserat ungdomsspelare på ett otillåtet sätt, vilket är anledningen till att även akademin straffas.

Chelsea har accepterat påföljderna.