TV: Solanke hjälte för Spurs – räddade poäng mot City

Dominic Solanke såg till att Tottenham gick från 0–2 till 2–2 mot Manchester City i Premier League.



Både Manchester City och Tottenham var pressade inför dagens match. Detta efter att Arsenal tagit tre poäng uppe i toppen och för att Spurs befinner sig i botten av tabellen.

City dominerade första halvlek och tog ledningen redan efter elva minuter. Yves Bissouma tappade bollen på mitten och Rayan Cherki kontrade blixtsnabbt, med ett lurigt skott via en försvarare som letade sig in i mål.



Innan paus utökade nyförvärvet Antoine Semenyo till 2–0, vilket fick hemmafansen att bua mot laget.

I andra halvlek kom Tottenham ut med större energi. Dominic Solanke spräckte nollan i en märklig situation där hans skott träffade Marc Guehi och gick in i mål, noterad som ett självmål. Men Tottenham ville mer.



På tilläggstid fick Solanke ett inlägg bakom sig och slog till med en imponerande klack som elegant bågade över Donnarumma i City-målet.

Kvitteringen innebär att Tottenham tar med sig en viktig poäng och bryter delvis sin negativa trend, medan City får nöja sig med att fortsätta jakten på Arsenal.