Spår succé för Alexander Isak: ”Enorm”

Alexander Isak är tillbaka i försäsongsträning med Liverpool.

Den nye huvudtränaren Andoni Iraola tror att svensken får en stark säsong.

– Alex är spännande, säger han på en presskonferens.

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VM är över sedan en tid tillbaka och nu gör sig Premier League-klubbarna redo för en ny säsong. Någon som kommer att utkräva revansch från förra säsongen är Alexander Isak.

Svensken blev den dyraste spelaren någonsin i Premier League när han köptes av Liverpool – men tampades med skador och noterades för 22 matcher.

Liverpools nya tränare Andoni Iraola tror däremot att Isak kommer att göra en bättre säsong nu i höst. Det berättar han inför träningsmatchen mot Leeds.

– Alex är spännande, han har kommit till en bra plats, haft ett bra VM, han är bekväm. Han har precis gjort första träningen här, fortfarande tidigt men jag hoppas att han kan spela mot Leeds och ha en ordentlig försäsong, säger Iraola på en presskonferens.

Liverpool-tränaren tror att om ett par veckor kommer Isak att vara på topp igen.

– Med tre-fyra veckors bra träning hoppas jag, och tror, att han är på en bra plats. För han kommer bli enorm för oss.

Alexander Isak har gjort totalt fyra mål och en assist i Liverpool.