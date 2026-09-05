Sportchef lämnar Liverpool – ryktas till Saudiarabien
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Richard Hughes har gjort sitt i Liverpool.
Klubben meddelar att sportchefen lämnar sitt uppdrag.
Enligt TalkSport väntas han skriva på för saudiska Al-Hilal.
Richard Hughes har varit Liverpools sportchef sedan mars 2024, då han anslöt från Bournemouth. Nu väljer skotten att lämna sitt uppdrag efter två och ett halvt år.
– Först och främst vill jag upprepa vad jag sa vid min ankomst – det har varit en stor stolthet att ha jobbat för denna otroliga och unika institution. Det är något jag alltid kommer att vara tacksam för, säger Hughes i ett uttalande.
Skotten bidrog till Liverpools ligatitel säsongen 2024/25, vilket var klubbens blott andra under Premier League-eran. Han väntas nu kliva på en liknande roll i saudiska Al-Hilal, rapporterar TalkSport.
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