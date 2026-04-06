Spurs-kaptenens pappa avslöjar: ”Kommer inte lämna gratis”

Cristian Romeros framtid i Tottenham Hotspur är oviss.

Lagkaptenens pappa, Victor, avslöjar hur stor hans utköpsklausul är.

– Klubben kommer inte att låta honom lämna gratis, säger pappan enligt argentinska Cadena 3.

Foto: Bildbyrån

Tottenham Hotspur har haft en mardrömssäsong och en av lagets stjärnor Cristian Romero har hamnat i blåsväder. Argentinaren kritiserade sina egna lagkamrater på sociala medier och blev tidigare i vintras avstängd och bötfälld för att ha agerat konfrontativt mot domarna i Premier League.

Samtidigt har det ryktats om att den argentinske försvararen kan lämna Spurs i sommar. Spelarens pappa, Victor Romero, avslöjar för den argentinska radiostationen Cadena 3 hur mycket Spurs-stjärnan har i utköpsklausul.

– Han har två år kvar på sitt kontrakt med Tottenham och en mycket hög utköpsklausul. Den engelska klubben kommer inte att låta honom lämna gratis, det ligger på mellan 37,8–53 miljoner pund(471-660 miljoner kronor), säger pappan enligt Cadena 3.

Hans pappa berättade om det fanns en chans till att ”Cuti” återvänder till barndomsklubben Belgrano.

– Det är en bomb som bara blir större. Jag önskar att det vore sant, som Belgrano-supporter och pappa, vad mer kan jag önska mig, men jag vet ingenting, säger han.