Spurs nya tränare: ”Situationen är oacceptabel”

Tottenham Hotspur är i ett prickärt läge.

Det menar den nya huvudtränaren Igor Tudor.

– Jag vet mycket väl att det här inte är en lätt situation, säger han till klubbens hemsida.

Foto: Alamy

Tottenham Hotspur har haft en tuff säsong. Laget ligger på en 16:e plats i Premier League och fem poäng över säker mark i tabellen. Nyligen stod det klart att huvudtränaren Thomas Frank fått sparken och ersatts av kroaten Igor Tudor.

Nu berättar den nya huvudtränaren om vad hans främsta uppdrag är för att vända på den svaga sviten.

– Min första prioritet är att ge laget allt det behöver. Laget behöver först och främst självförtroende. Och lite mod, säger han på Tottenhams hemsida.

Samtidigt vädjar han till resten av laget att något behöver förändras.

– Jag vet mycket väl att det här inte är en lätt situation. Men vi har ingen tid för ursäkter. Jag har sagt till alla att vi måste ge mer. Något extra. För klubbens situation är oacceptabel.

Igor Tudors första match som Spurs-tränare blir mot Arsenal på söndag.