Spurs-talangen hintar om återkomst: ”Man vet aldrig”

Luka Vuskovic lämnade Tottenham Hotspur på lån till tyska Hamburg sommaren 2025. Den kroatiske talangens kontrakt sträcker sig till juni i år och nu hintar han om att det kan bli en återkomst i Spurs.

– I fotboll vet man aldrig. Efter den här säsongen kommer jag att vara en Tottenham-spelare igen. Jag har ett kontrakt där till 2030, säger Vuskovic enligt Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Enligt tidningen The Standard är den nya Tottenham-tränaren Roberto De Zerbi öppen för att se Vuskovic återvända då han med största sannolikhet vill förändra på det centrala mittfältet.

Vuskovic noteras för fem mål och en assist på 27 matcher den här säsongen i Hamburg.