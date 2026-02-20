Spurs-tränarens dom: ”100 procent”

Tottenham Hotspur ligger pyrt till i Premier League-tabellen.

Den nye huvudtränaren Igor Tudor tror att de klarar sig kvar.

– 100 procent, säger han enligt Football London.

Tottenham Hotspurs säsong har pekat nedåt. Laget ligger 16:e plats efter 26 spelade matcher och nyligen sparkades huvudtränaren Thomas Frank.

Den förre Juventus-tränaren Igor Tudor har nu tagit över skutan och hans första prövning blir mot ärkerivalen Arsenal.

Kroaten har inga drömförutsättningar inför Londonderbyt. Spurs har, förutom en svag poängskörd, flera stjärnor skadade. Spelare som Dejan Kulusevski, James Maddison, Mohammed Kudus, Lucas Bergvall och Destiny Udogie saknas.

– En väldigt speciell situation, som ni vet, med 10 skadade spelare och även allvarliga skador. Vi gjorde träningen med 13 spelare. Det är så det är. Det är inte fantastiskt, men i det här fallet är det en ännu större utmaning att lyckas och ta sig ur den här situationen, säger Igor Tudor enligt sajten Football London och fortsätter:

– Men det här är ett derby, ett norra Londonderby. Alla förväntar sig tre poäng från oss. Vi är medvetna om det.

På frågan om han tror att Tottenham klarar sig kvar i Premier League när säsongen summeras är han säker.

– 100 procent, säger han.

Samtidigt preciserar han inte vad det är som han kan bidra med för att det ska ske en förändring i klubben.

– Jag vet inte. Jag gör mitt jobb. Inget speciellt. Jag gör de saker jag anser vara viktiga. Inget mer, inget mindre. Varje tränare har sin egen stil för att uppnå resultat. Jag har min stil som jag anser vara den bästa.

Matchen mellan Tottenham och Arsenal drar i gång 17.30 på söndag.