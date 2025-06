Storbritannien hotar att stämma Roman Abramovich

Den tidigare Chelsea-ägaren och ryssen Roman Abramovich riskeras att stämmas av Storbritannien.

Detta med anledning av att han sålde klubben efter att Ryssland inledde en fullskalig invasion av Ukraina.

Nu vill Storbritanniens regering skänka de frysta tillgångarna från försäljningen till humanitärt bistånd i det krigsdrabbade landet.

Det var i början av 2022 som Roman Abramovich tvingades att sälja Chelsea efter att Ryssland inledde sin invasion av Ukraina. Detta i en affär värd 2,5 miljarder pund, eller nära 33 miljarder svenska kronor.



Den ryske ägarens tillgångar från försäljningen fick dock inte gagna honom själv och sedan dess har Storbritanniens regering velat skänka dessa pengar till humanitärt bistånd i Ukraina.



Sedan dess har dock pengarna inte lämnat landet och Storbritanniens regering hotar nu att stämma Abramovich för att tillse att pengarna skänks till det krigsdrabbade landet. Detta med anledning av att den tidigare Chelsea-ägaren vill att pengarna ska gå till: ”Alla offer för kriget i Ukraina”, vilket får anses åsyfta ryska medborgare.

I ett uttalande från kansler Rachel Reeves och utrikesminister David Lammy står det klart att Storbritannien är redo att gå en lång väg för att pengarna ska hamna där de vill.



”Medan dörren fortsatt är öppen för förhandling är vi helt förberedda på att fortsätta detta i domstolen om det behövs”, skriver de enligt BBC.



Vidare säger de att de är beredda att göra detta för att: ”Tillse att lidande människor i Ukraina kan gagnas av dessa intäkter så snart som möjligt”.



Även om Abramovich, som sägs ha ett starkt band till Rysslands president Vladimir Putin, inte får använda pengarna från försäljningen är de tekniskt sett hans egna.



Nu kan alltså denna sak fortsätta i den brittiska domstolen.

Roman Abramovich wants the funds to go to "all victims of the war in Ukraine" which would include those in Russia. pic.twitter.com/Jx8g4IcRoG

