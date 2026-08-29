Succén fortsätter för Hull – tog ny seger

Hull City har fått en smakstart på Premier League-återkomsten.

Under lördagen besegrades Coventry med 1–0.

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Hull City gör comeback i Premier League och har fått en pangstart på säsongen.

Under lördagen ställdes de mot Coventry i den andra omgången och det blev en ny seger. Liam Millar blev matchhjälte efter att ha ersatt Elliot Stroud och gjort matchens enda mål.

Hull har nu tagit två av två möjliga segrar i ligan.