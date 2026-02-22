Sunderlandspelare utsatt för rasism: ”Avskyvärt beteende”

Romaine Mundle har utsatts för rasistiska påhopp på internet efter matchen mot Fulham.

Nu har Sunderland gått ut med ett officiellt uttalande kring situationen.

”Det finns ingen plats för rasism i vårt samhälle, och vi står bakom Romaine”, skriver de.

Foto: Alamy/Skärmdump X

Efter söndagens match mellan Sunderland och Fulham i Premier League har hemmalagets Romaine Mundle, 22, utsatts för rasistiska påhopp på internet.

Nu har både Sunderland och Premier Leagues officiella konto på X, gått ut och fördömt beteendet.

”Sunderland AFC är bestört över de vedervärdiga rasistiska påhoppen på nätet som riktats mot Romaine Mundle efter dagens Premier League-match mot Fulham FC”, inleder klubben.

”Det avskyvärda beteende som uppvisats av flera individer är oacceptabelt och kommer inte att tolereras av klubben under några omständigheter”

”Det finns ingen plats för rasism i vårt samhälle, och vi står bakom Romaine, som har vårt fulla stöd”.

Vidare skriver Sunderland att man nu har tagit till rättsliga åtgärder.

”Klubben arbetar aktivt tillsammans med berörda myndigheter och onlineplattformar för att identifiera de ansvariga, och vi kommer att vidta de starkaste åtgärder som finns”.

”Dessa individer representerar inte Sunderland AFC, våra värderingar eller vår gemenskap – och de är inte välkomna på Wearside”, avslutar Premier League-klubben.