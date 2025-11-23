Arsenal mot Tottenham.

Under söndagen drabbar de samman i säsongens första North London Derby.

Superdatorn BETSiE har förutspått det heta mötet i Premier League.

En av de största matcherna i Premier League drar i gång under söndagen.

Arsenal tar emot lokalrivalen Tottenham Hotspur i ett North London Derby på Emirates Stadium. Nu har superdatorn BETSiE förutspått vinnaren i det stekheta mötet.

Foto: Bildbyrån

