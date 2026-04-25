Superdatorn: Spurs väntas ta första segern sedan december

I dag gör redan degraderade Wolverhampton Wanderers och Tottenham Hotspur upp om tre poäng.

Då väntas den vita London-klubben ta sin första seger i Premier League sedan december förra året.

Detta om man får tro superdatorn BETSiE.

Den 28 december 2025 gästade Tottenham Hotspur lokalrivalen Crystal Palace i Premier Leagues 18:e omgång.

Matchen på Selhurst Park skulle bli en jämn sådan och till slut vinnas av Thomas Franks ”Spurs”, efter mål av Archie Gray i den 42:a minuten.

Sedan dess har London-klubben inte vunnit en enda match i den inhemska ligan och befinner sig i skrivande stund på en 18:e-plats av 20 lag. Lägg där till att man har sparkat både Frank och interimtränaren Igor Tudor – för att nu ledas av Roberto De Zerbi.

I dag gästar Lucas Bergvall och skadade Dejan Kulusevskis lag tabelljumbon Wolverhampton Wanderers i den 34:e omgången av Premier League. Då är bortalaget i ett kolossalt behov av tre poäng mot de redan degraderade Wolves.

Enligt superdatorn BETSiE, som har simulerat matchen 20 000 gånger, kommer också Tottenham att ta sin första seger sedan december. Detta då man ges 48.9 procent chans att säkra alla tre poäng på Molineux. För Wolves del landar chansen till seger på 27.2 procent och det oavgjorda resultatet på 23.9 procent.

Matchen mellan de två bottenlagen har avspark klockan 16.00.

✔️ BETSiE använder omfattande matchdata, lagens ekonomi och spelarvärde för att förutsäga kommande matchresultat. Den simulerar Premier League-säsongen tusentals gånger för att beräkna varje lags chanser.



