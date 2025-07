Viktor Gyökeres är klar för Arsenal.

Blågult-anfallaren blir den åttonde svensken någonsin att representera London-klubbens herrlag.

Video Arsenal bortaslog Southampton

Kim Källström

På deadline day (transferfönstrets sista dag) i januari 2014 anslöt en då 31-årig Kim Källström till ”The Gunners” på lån från ryska Spartak Moskva. Den svenske landslagsstjärnan hämtades in av den dåvarande tränaren Arsene Wenger som en krislösning för att täcka upp på mittfältet, men en ryggskada satte stopp för spel under stora delar av vårsäsongen.

På fyra månader i Arsenal gjorde Kim Källström lika många matcher. Höjdpunkten kom när han byttes in i semifinalen i FA-cupen mot Wigan Athletic och dunkade in Arsenals andra straff i straffläggningen som tog huvudstadsklubben till finalen. ”The Gunners” vann finalen utan Källström i truppen.

Arsenal firar FA-cuptiteln 2014. Kim Källström till vänster. Foto: Alamy.

Källström har kallats för ”en av Arsenals sämsta värvningar någonsin”.

Matcher i Arsenal Mål Assist Titlar 4 0 0 1

Kristoffer Olsson

Som ung lämnade Kristoffer Olsson IFK Norrköping för Arsenals akademiverksamhet. Den kreativa mittfältaren jobbade sig upp genom ungdomslagen och i september 2013 fick han chansen i herrlaget för första gången. Olsson byttes in efter 84 minuter i Ligacup-matchen mot West Bromwich och ersatte Isaac Heyden. Svensken gjorde dessutom mål i straffläggningen som tog Arsenal vidare i turneringen.

Det blev den enda matchen Kristoffer Olsson gjorde för ”The Gunners” innan han lämnade för danska FC Midtjylland under sommaren 2014.

Matcher i Arsenal Mål Assist Titlar 1 0 0 0

Sebastian Larsson

Precis som Olsson lämnade Sebastian Larsson Sverige tidigt. Som 16-åring lämnade Eskilstunasonen moderklubben IFK Eskilstuna och flyttade till Arsenals akademiverksamhet och tre år senare kom debuten för A-laget när han fick chansen från start, som vänsterback, i en Ligacup-match mot Manchester City.

Trots en lovande start slog sig Sebastian Larsson aldrig in i herrlaget på riktigt, och efter tolv A-lagsmatcher och en FA-cuptitel (Larsson fick ingen speltid i FA-cupen den säsongen) lämnade mittfältaren för Birmingham City sommaren 2006.

Matcher i Arsenal Mål Assist Titlar 12 0 0 1

Rami Shaaban

Efter en succéperiod i Djurgården hade Arsenal fått upp ögonen för den svenske skottstopparen Rami Shaaban. I augusti 2002 värvades målvakten till Arsene Wengers superlag som vunnit Premier League säsongen innan. När den engelska supermålvakten David Seamean gick sönder gick turen till Shaaban och den unge keepern höll nollan i så väl Champions League som i London-derbyt mot ärkerivalen Tottenham Hotspur.

Ett halvår efter Arsenal-flytten råkade Rami Shaaban ut för en allvarlig skada, och målvakten gjorde aldrig mer en match för London-klubben.

Shaaban var med i den titelvinnande Arsenal-truppen som gick säsongen 2003/04 utan att förlora en enda ligamatch, men då han inte gjorde något framträdanden blev han utan en officiell medalj.

Matcher i Arsenal Mål Assist Titlar 5 0 0 1

Fredrik Ljungberg

Fredrik, eller ”Freddie” som engelsmännen kallar honom, Ljungberg är den mest framgångsrika svenske spelaren i Arsenals historia. Efter genombrottet i Halmstads BK gick flyttlasset till London i september 1998 för en rapporterad prislapp på omkring 3 miljoner pund (motsvarande 38 miljoner kronor i dagens växelkurs). Tränaren Arsene Wenger sägs ha tagit beslutet att värva ”Freddie” utan att ha sett honom spela live – det räckte med att ha sett Ljungberg på tv i Sveriges seger mot England i september 1998.

Det blev totalt nio år i den röda tröjan och Ljungberg var bland annat en viktig del av Arsenals ”Invincibles”-lag säsongen 2003/04. Han har rankats som en av klubbens bästa spelare genom tiderna.

”Freddie” Ljunberg och Robert Pires jublar 2004. Foto: Alamy.

Fredrik Ljungberg har sedan dess varit en del av Arsenals sportsliga ledning i perioder. Han har bland annat varit interimtränare för herrlaget under slutet av 2019.

Matcher i Arsenal Mål Assist Titlar 328 72 40 8

Stefan Schwarz

Efter att ha slagit sig in i Sven-Göran Erikssons Benfica lämnade den svenske landslagslegendaren Stefan Schwarz Portugal för Arsenal under sommaren 1994. Mittfältaren hade tidigare varit en del av det Benfica som slog ut just Arsenal ur Europa-cupen 1991, men i den engelska huvudstaden blev det bara ett år för Schwarz.

Trots den korta perioden i ”The Gunners” blev Stefan Schwarz snabbt en publikfavorit i norra London. Han avgjorde semifinalen av Uefa-cupen mot Sampdoria på övertid och tog Arsenal till finalen, men väl där tog det stopp mot Real Zaragoza. Finalen blev mittfältarens sista match för klubben innan han lämnade för Fiorentina i Italien.

Matcher i Arsenal Mål Assist Titlar 49 4 2 0

Anders Limpar

Den första svensken att representera Arsenal var mittfältsgeniet Anders Limpar. Efter en kort sejour i Schweiz och Italien anslöt Limpar till Arsenal under sommaren 1990.

Debutsäsongen i London blev lyckad. Svensken var en bärande del av det ”The Gunners” som vann ligatiteln säsongen 1990/91, och Limpar vann Guldbollen för året 1991. Åren därpå blev speltiden mer sparsam och i mars 1994 lämnade Anders Limpar för ligarivalen Everton med en ligatitel och en FA-cuptitel i bagaget.