JUST NU: Alexander Isak tvåmålskytt för Liverpool

Liverpool ställs mot Ipswich Town på bortaplan.

Då får Alexander Isak chansen igen från start.

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Alexander Isak fick utstå en hel del kritik för sin insats mot Nottingham Forest i den senaste omgången, trots att svensken stod för ett mål i matchen.

”Trots sitt mål ser Isak fortfarande ut som en skugga av sitt forna jag. En riktigt svag insats i första halvlek, där han hade svårt att göra något avtryck på matchen”, skrev ESPN efter matchen och gav Isak sex av tio i betyg.

BBC menade att Isak ”tog revansch för en lätt glömd första halvlek genom att göra kvitteringen efter en timmes spel” och gav svensken en sjua.

Inför bortamötet mot nykomlingen Ipswich Town under fredagen fick Alexander Isak återigen chansen i startelvan för Liverpool. Svensken tackad för förtroendet genom att sätta 1–0 efter fem minuter.

När tio minuter passerat satte Isak matchen andra mål efter att ha fintat bort Ipswich försvaret och målvakten.

Matchen pågår

Lagens startelvor

Ipswich Town

Scherpen – O’Shea, Diop, Greaves, Davis – Lukic, Palacios – Fatawu, Enciso, Maeda – Da Silva

Liverpool

Alisson – Araujo, Jacquet, van Dijk, Kerkez – Szboboszlai, Mac Allister – Muñoz, Wirtz, Gakpo – Isak

