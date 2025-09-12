Manchester City och Manchester United drabbar samman på söndagen.

Inför matchen bekräftas flera skadade spelare – i båda lagen.

Premier League drar åter i gång efter ett landslagsuppehåll. På söndagen tar Manchester City emot stadsrivalen Manchester United på Etihad Stadium.

Inför derbyt bekräftar båda klubbarna flera skador.

Uniteds tränare Ruben Amorim meddelade på en presskonferens att Diogo Dalot, Mason Mount och prestigeförvärvet Matheus Cunha missar matchen.

De är borta i den här matchen. Jag vet inte hur lång tid det kommer att ta. Vi behöver att de här killarna, men vi har andra väldigt bra spelare som är ivriga att spela, säger Amorim enligt Sky Sports.

För Citys del är Omar Marmoush, Rayan Ait-Nouri och Rayan Cherki borta på grund av skada och är inte tillgängliga till derbyt. Där till är det osäkert om John Stones kommer till spel.

– Omar är skadad från landslagssamlingen med Egypten John Stones är också tveksam. Det är inte ett stort problem, men han är tveksam till söndag. Rayan Cherki är också skadad, säger City-tränaren Pep Guardiola på klubbens hemsida.

Manchesterderbyt drar i gång klockan 17.30 på söndagen.

