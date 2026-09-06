Tungt poängtapp för United – Everton kvitterade på stopptid

Manchester United var nära sin andra raka viktoria.

Då satte Ainsley Matland Niles kvitteringen med bara sekunder kvar av matchen.

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Efter en mållös första halvlek på Hill Dickinson öppnade det upp sig ordentligt efter paus.

Bryan Mbeumo gav Manchester United ledningen bara sekunder efter att domaren blåst igång den andra halvleken. Fullträffen var anfallens andra för säsongen och hans första mot Everton efter 11 matcher mot Liverpool-klubben.

Hemmalaget kvitterade i matchminut 83 genom 20-åriga Tyrique George. När Bejamin Sesko återgav United ledningen i den 88:e minuten såg gästerna ut att knipa samtliga tre poäng.

Men så roligt skulle gästerna inte få ha det.

På stopptid drog Evertons Ainsley Matland Niles till från distans och satte kvitteringen bakom Senne Lammens i United-målet. Det blev också matchens sista fullträff.

”Det är vackert. Så fort han träffade bollen förstod man att den skulle gå in. Vilket avslut på den här matchen – målvakten hade ingen chans”, säger Sky Sports i sin liverapportering från matchen.