TV: Bergvalls Spurs vann svenskmötet – Richarlison med drömmål

Lucas Bergvalls Tottenham mot Hjalmar Ekdals Burnley.

Då gick Bergvall och hans lagkamrater segrande ur striden.

Detta efter bland annat ett drömmål från Richarlison.

Premier League-premiär för två svenskar denna lördag.

Lucas Bergvall och hans Tottenham tog emot Hjalmar Ekdals Burnley och båda svenskarna fanns med från start.

Hemmalaget Tottenham började bäst och redan i den 10:e minuten tog man ledningen genom Richarlison, som dock inte var klar där.

Efter dryga timmen så satte brassen nämligen dit sitt andra mål för dagen, detta då han cykelsparkade in 2–0.

Sex minuter senare satte Ben Johnson dit 3–0 för Tottenham och det blev även dagens slutresultat.

Se Richarlisons konstmål i spelaren ovan.