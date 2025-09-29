TV: Bowen räddade kryss för West Ham mot Everton

Under lördagen fick Graham Potter sparken från West Ham.

Idag spelade de sin första match under nya tränaren Nuno Espirito Santo.

Då räddade Jarrod Bowen en poäng för London-laget.

Foto: Bildbyrån

Två dagar.

Så lång tid hann det gå mellan det att West Ham sparkade Graham Potter och matchen mot Everton på Hill Dickinson Stadium under måndagen.

Detta var alltså West Hams första match med Nuno Espirito Santo vid rodret, och en bra stund såg det ut att sluta i moll.

Detta efter att Michael Keane nickade in 1-0 till hemmalaget redan efter 18 minuter. Det var också ett resultat som stod sig en bit in i den andra halvleken.

Med en knapp halvtimme kvar att spela skulle dock Jarrod Bowen kvittera matchen med ett snyggt avslut vilket till slut ledde till en poäng för Espirito Santo i sin West Ham-debut.

I Premier League är West Ham nästjumbo med sina fyra poäng, medan Everton är nia med åtta inspelade poäng.





