TV: Brentford höll undan trots utvisning: ”Galet beslut”

Aston Villa fick inte hål på ett decimerat Brentford och tappade viktiga poäng i toppen.

Brentford vann 1–0 trots att Kevin Schade fick rött kort tidigt i matchen.

Foto: Bildbyrån

I den första halvleken visades Brentfords Kevin Schade ut efter en ful eftersläng mot Matty Cash.



– Det där är ett galet beslut. Det ser ut som att han stämplar tillbaka med högerdojan för att knuffa bort Matty Cash. Ett ögonblick av ren galenskap från Schade, säger tidigare Premier League-backen Luke Chambers i BBC.



Trots numerärt underläge tog Brentford ledningen bara fem minuter senare när Dango Ouattara placerade bollen i krysset.

Aston Villa kämpade under hela andra halvlek, men fick inte in bollen. Nyförvärven Tammy Abraham och Douglas Luiz startade, men ett bortdömt mål från Abraham hjälpte inte.

Resultatet innebär att Aston Villa tappade mark i toppen, sju poäng bakom Arsenal, medan Brentford klättrar in i kampen om Europaplatserna, tre poäng bakom Liverpool.