TV: City krossade Sunderland – tar in på Arsenal

Manchester City har tagit in tre poäng på ligaledaren Arsenal.

Detta då man vann med hela 3-0 mot Sunderland under lördagen.

Foto: Bildbyrån

Sju raka segrar hade Manchester City mot Sunderland i Premier League inför lördagens match. Det skulle bli åtta.

Under lördagen ställdes de två lagen mot varandra på Etihad Stadium i en match där hemmalaget segrade med hela 3-0.

Matchens första mål gjorde Ruben Dias med en riktig kanon från distans efter en dryg halvtimme innan Josko Gvardiol, fyra minuter senare, nickade in 2-0.

Det resultatet stod sig fram till den 65:e minuten då Rayan Cherki slog ett inlägg med en så kallad ”rabona” och Phil Foden nickade in matchens sista mål för 3-0.

Segern för hemmalaget innebär att de endast har två poäng upp till serieledande Arsenal som förlorade mot Aston Villa tidigare under lördagen. Sunderland är just nu sjua.



