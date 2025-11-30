United blixt-vände mot Palace – Zirkzee bröt mardröms-trenden

Manchester United var på väg mot ett nytt nederlag.

Då vände ”The Red Devils” mot Crystal Palace.

Joshua Zirkzee blev målskytt för första gången på 24 PL-matcher.

Foto: Alamy

Efter fiaskot mot Everton senast (1–0) hade Manchester United, som har gått starkt under hösten, chans till revansch. ”The Red Devils” gästade Crystal Palace under söndagen, men då var det hemmalaget som tog en tidig ledning.

Efter en dryg halvtimmes spel gjordes Palace-anfallaren Jean-Philippe Mateta ned av Lenny Yoro, och fick chansen från elva meter. Fransmannen satte straffen, men var tvungen att ta om den efter VAR-granskning. Bollen hade tagit på Matetas stödjefot.

Vid försök nummer två dunkade Matetas in ledningsmålet för Crystal Palace.

United såg därmed ut att gå mot sin andra raka förlust i ligan, men då slog flopp-stämplade Joshua Zirkzee till med kvitteringsmålet. Det var anfallarens första mål på 24 raka Premier League-matcher.

Nio minuter senare cementerade Mason Mount Manchester Uniteds vändning när han placerade in 1–2-målet.

United-mittfältaren Bruno Fernandes låg bakom båda målen och klev med det förbi Paul Scholes i antal assist för den engelska giganten (56). Han är numera den tredje meste målskaparen i klubbens historia, efter Ryan Giggs, Wayne Rooney och David Beckham.

Matchen slutade 2–1 till Manchester United.

Startelvor:

Crystal Palace:

Henderson – Richards, Lacroix, Guehi – Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell – Sarr, Mateta, Pino

Manchester United:

Lammens – Yoro, de Ligt, Shaw – Diallo, Casemiro, Fernandes, Dalot – Mbuemo, Zirkzee, Mount