Rasmus Højlund var kritiserad i Manchester United.

Nu talar den danske anfallaren ut om tiden i England.

Foto: Bildbyrån

Rasmus Højlund lämnade Atalanta för Manchester United 2023. Väl i Premier League blev det tufft för dansken som fick svårt med speltid.

Det slutade med att 23-åringen lånades ut till Napoli förra året och nu berättar den Højlund om sin tid i Manchester United.

– Jag blev placerad lite i ett fack mot slutet i Manchester. Jag visste att det inte skulle bli mycket fotboll för mig om det fortsatte så, säger Højlund till danska TV2.

”Spelade som en påse nötter”

Det ryktades om att Højlund bytte England mot Italien för att få tillbaka spelglädjen. Något dansken menar inte är sant.

– Jag var glad över att få spela fotboll i Manchester. Jag vet att det, särskilt i Danmark, bildades en mediebild av att allt bara var skit och hemskt, och att jag spelade som en påse nötter, men det är inte så jag ser på det, säger han och fortsätter:

– Media har så mycket att säga i den här fotbollsvärlden, och det är svårt att inte bli påverkad. Men det ligger mycket mer bakom, och det är därför jag återkommer till vikten av att aldrig flyga för högt och, omvänt, aldrig dyka för lågt.

Rasmus Højlund är fortfarande p lån i Napoli och sitter på ett kontrakt över resten av säsongen.