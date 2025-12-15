United kryssade mot Bournemouth – i galna matchen

Det vände fram och tillbaka i matchen mellan Manchester United och Bournemouth.

Den målrika tillställningen slutade oavgjort.

Slutresultatet skrevs till 4–4.

Under måndagen tog Manchester United emot Bournemouth i Premier League. Matchen öppnades med ett ledningsmål av Manchester Uniteds Amad Diallo. Med fem minuter kvar av den första halvleken svarade ”The Cherries” genom lagets skyttekung Antoine Semenyo.

Men United nöjde sig inte där och på tilläggstid i den första halvleken återtog de ledningen genom Casemiro.

I den andra akten stod Bournemouth för en blixtreplik. Efter sju spelade minuter i andra halvlek hade gästerna vänt till 2–3.

Med dryga kvarten kvar tilldelades United en frispark som lagkapten Bruno Fernandes förvaltade och det stod 3–3.

– Dipp. Kraft. Tempo. Precision. Allt man vill ha i en frispark. Det är ett riktigt speciellt skott, säger Gary Neville till Sky Sports.

Hemmalaget hade momentum och två minuter efter kvitteringen hade United vänt till 4–3 genom Matheus Cunha.

– Inte ens säker på vad som händer längre, bara en otrolig match med otroliga mål, utbrister Sky Sports-reportern Danyal Khan.

Trots vändningen blev det ingen trepoängare för ”The Red Devils”. Bournemouth lyckades kvittera till 4–4 och det blev delad pott i en match som innehöll åtta (!) mål.