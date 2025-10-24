Bruno Fernandes ryktades till flera saudiska klubbar i somras.

Nu svarar Manchester United-stjärnan på ryktena.

– Jag hade samtal med Al-Hilal. Alla är medvetna om det. Alla vet det, säger portugisen enligt Mirror.

Foto: Alamy

Manchester Uniteds kapten Bruno Fernandes är kvar i klubben. Detta trots flertalet uppgifter om intresse från andra klubbar i somras.

Det har tidigare ryktats om saudiska klubbar där Al Hilal och Al Nassr har nämnts.

Trots intresset stod det klart att Fernandes blev kvar denna höst. Nu öppnar lagets kapten upp om ryktena och intresset från Saudiarabien.

– Jag hade samtal med Al-Hilal. Alla är medvetna om det. Alla vet det. Det fanns också andra klubbar som försökte sig på Al-Hilal, men mitt svar skulle uppenbarligen inte ändras, säger han enligt Mirror.

Han bekräftar även att europeiska klubbar har hört sig för.

– Från Europa hade jag några personer som pratade med mig, men vi kom aldrig till punkten där vi skulle lägga ett erbjudande på bordet eller inte. För även om det är trevligt och folk vill ha en, måste de lägga pengarna på bordet för klubben. Annars kommer inte klubben att låta mig gå.

Samtidigt som Fernandes menar att han är nöjd med att stanna i England finns det alltid en tanke på att återvända till Portugal.

– Självklart, om jag hade chansen att spela i Portugal igen, skulle jag alltid prioritera Sporting för att få chansen att spela för dem igen. Men vi känner oss som hemma här också.