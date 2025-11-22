United-stjärnan skadad i träning – kan missa matchen

Manchester United ställs mot Everton på måndag.

Då kan Matheus Cunha missade den på grund av befarad skada.

Det rapporterar Manchester Evening News.

Foto: Alamy

Landslagsuppehållet är över och Premier League har drag i gång. Manchester United ställs mot Everton på måndag.

Inför matchen meddelade tränaren Ruben Amorim bland annat nyförvärvet inför säsongen Bejamin Sesko kommer att missa matchen.

Nu rapporterar Manchester Evening News att det finns oro kring ytterligare ett nyförvärv. Matheus Cunha ska ha åkt på en skada i träning.

Brassen skulle ha deltagit på en jultillställning i Altrincham, i utkanten av Manchester, men kunde inte delta. Senare skrev organisationen som anordnade tillställningen att Cunha inte kan medverka.

”Tyvärr har Matheus Cunha råkat ut för en olycka på träningen idag och kommer inte att kunna närvara vid kvällens julbelysningständning i Altrincham på grund av medicinska skäl.”, skrev organisationen på Instagram.

Matchen mellan United och Everton startar 21.00 på måndag.