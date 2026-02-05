United-tränarens besked: ”Hoppas inte det dröjer”

Manchester United ställs mot Tottenham på lördag.

Inför matchen ger tränaren Michael Carrick en uppdatering kring skadorna i truppen.

– Han är inte alltför långt borta, säger Carrick till Manchester Evening News.

Foto: Bildbyrån

Manchester United tar emot Tottenham Hotspur i Premier League på lördag. Inför matchen ger interimtränaren Michael Carrick en uppdatering på de skadade spelarna. En som har varit borta är Mason Mount som ådrog sig en skada förra veckan.

Mittfältaren kan vara redo inom snar framtid menar Carrick.

– Han är inte alltför långt borta. Vi hoppas att det inte dröjer för länge, säger han till Manchester Evening News.

En annan prognos är det för Matthijs de Ligt som har dragits med en tuff ryggskada och har varit borta i mer än två månader.

– ”Matta” tränar för att komma tillbaka. Han gör framsteg och är väldigt positiv.

Matchen mellan Manchester United och Tottenham startar 13.30 på lördagen.