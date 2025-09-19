Uniteds glädje: Stjärnduon tillbaka

Matheus Cunha och Mason Mount har varit skadade.

Nu är Manchester United-duon tillbaka inför matchen mot Chelsea.

Det bekräftar tränaren Ruben Amorim för BBC.

Foto: Bildbyrån

Manchester United har haft en trevande start på Premier League-säsongen. ”The Red Devils” kommer senast från en tung derbyförlust mot Manchester City.

Under fredagen kommer klubben med ett positivt besked. Inför matchen mot Chelsea bekräftar tränaren Ruben Amorim att Mason Mount och prestigevärvningen Matheus Cunha är tillbaka från skada. Cunha och Mount missade Manchesterderbyt mot City.

Amorim meddelar även att Diogo Dalot och Lisandro Martinez inte kommer att spela.

– Jag är verkligen nöjd med att Mason (Mount) och (Matheus) Cunha är tillbaka, säger Amorim enligt BBC.

Matchen mellan Manchester United och Chelsea spelas på lördagen med avsparkstid 18.30.