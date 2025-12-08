Uppgifter: Chelsea-anfallaren borta i månader

Chelseas Liam Delap, 22, utgick med befarad axelskada mot Bournemouth.

Nu blir anfallaren borta i sex till åtta veckor.

Det rapporterar Talksport.

Foto: Bildbyrån

Liam Delap lämnade Ipswich för Chelsea inför säsongen. Anfallaren har inte riktigt lyckats med att slå sig in och ta en given startplats i Londonklubben.

När Delap väl fick chansen från start av tränare Enzo Maresca blev det inte som han tänkt sig. Efter dryga halvtimmen föll Delap till marken efter en kamp med Marco Senesi. Han tog sig direkt för sin axel och tvingades byta.

Enligt Talksport-journalisten Alex Crook kommer Delap att vara borta i sex till åtta veckor.

22-åringen har tidigare dragits med en lårskada som höll honom borta från spel i två månader.

Delap står noterad för ett mål på 11 tävlingsmatcher den här säsongen.