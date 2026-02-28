Uppgifter: Chelsea vill inte sälja – trots stora förlusten

Chelsea redovisade en förlust på fyra ungefär miljarder kronor.

Trots minusresultet tänker klubben inte sälja sina stjärnspelare.

Det rapporterar The Standard.

Chelsea lyckades vinna Conference League och klubblags-VM förra säsongen. Trots det har Londonklubben, enligt tidningen The Standard, redovisat en ekonomisk förlust på 355 miljoner pund, vilket motsvarar drygt fyra miljarder kronor. Det visar Uefas rapport.

Ingen annan engelsk klubb har någonsin redovisat en lika stor förlust. Det är bara Barcelona säsongen 2020/21 som redovisat en större förlust, då på 484 miljarder pund.

Vill inte sälja stjärnorna

Enligt tidningen The Standard kommer Chelsea inte att överväga spelarförsäljningar för att rädda upp den stora förlusten. En spelare som tidigare har ryktats bort är bland annat Cole Palmer. Tidningen gör gällande att klubbens ägare, konsortiet BlueCo, anser att de har varit lönsamma på en operativ basis.

Klubben tycker att Uefa i sin rapport skapat en ogynnsam bild av den ekonomiska situationen.

Chelsea ligger femma i Premier League.