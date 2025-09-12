Prenumerera

Uppgifter: Kalvin Phillips får ny chans i City

Kalvin Phillips har inte spelat för Manchester City på 1,5 år.
Nu kan engelsmannen få en ny chans i den ljusblå tröjan.
Det rapporterar transferexperten Fabrizio Romano.

Kalvin Phillips har spenderat lång tid i Manchester Citys frysbox. Senast engelsmannen spelade för klubben var december 2023.

Nu kan Phillips få en ny chans.

Enligt transferjournalisten Fabrizio Romano kommer 29-åringen att registreras i Citys trupp på 25 spelare till den kommande Premier League-säsongen. Romano tillägger att det kommer att ges en ny chans att bevisa sig själv på Etihad Stadium.

Kalvin Phillips har under sin tid i Manchester City varit utlånad till West Ham och Ipswich. Kontraktet med Manchesterklubben sträcker sig till sommaren 2028.

