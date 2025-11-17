Uppgifter: Lugnande besked kring United-stjärnans skada

Benjamin Sesko drog på sig en skada i början av november.

Nu kommer dock en lugnande prognos.

Enligt Sky Sports blir anfallaren borta maximalt en månad.

Under tisdagen ställs Sverige mot Slovenien i den sista gruppspelsmatchen i VM-kvalet. Då kommer bortalaget att få klara sig utan sin största stjärna.

Detta skriver Manchester Uniteds anfallare Benjamin Sesko tvingades lämna återbud till samlingen på grund av en skada han ådrog sig i matchen mot Tottenham den 8 november.

Sedan dess har det inte stått klart vilken grad skadans art var av. Nu skriver Sky Sports att den är något lättare än beräknat.

De menar att Sesko kommer att frånvara maximalt en månad då hans skada inte är av den allvarliga arten. Nu väntar en period av rehabträning som kommer att löpa en bit in i december, enligt samma källa.

Således ser slovenen ut att missa matcherna mot Everton, Crystal Palace, West Ham och Wolverhampton i Premier League.