Uppgifter: Manchester United stoppar Zirkzee-flytt

Joshua Zirkzee uppges vilja lämna Manchester United för mer speltid.

Nu rapporteras klubben ha satt stopp för en övergång till Roma.

Foto: Bildbyrån



Manchester United-forwarden Joshua Zirkzee har under en tid kopplats ihop med en flytt bort från Old Trafford. Enligt transferexperten Fabrizio Romano ska Zirkzee vara överens med Roma om de personliga villkoren.

Nu rapporterar dock La Gazzetta dello Sport att United valt att blockera affären. Klubben uppges vilja behålla 24-åringen, trots att spelaren själv fortsatt ska vara angelägen om att lämna för att få mer speltid.

Zirkzee anslöt till United från Bologna sommaren 2024 och har kontrakt till 2029.

Den här säsongen har han främst använts som inhoppare och står noterad för två mål och en assist på 15 matcher.