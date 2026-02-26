Uppgifter: Nagelsmann pekas ut som möjlig United-tränare

Manchester United sonderar terrängen inför ett framtida tränarval.

Enligt uppgifter finns Julian Nagelsmann med bland kandidaterna.

Foto: Bildbyrån

Manchester United leds för närvarande av Michael Carrick, som fått en lovande start och stabiliserat lagets prestationer. Enligt journalisten Ben Jacobs är Carrick ett alternativ även på längre sikt om resultaten fortsätter att gå rätt väg.

Samtidigt tittar klubben på fler namn. Ben Jacobs uppger att både Julian Nagelsmann och Roberto De Zerbi finns med på Uniteds shortlist. Nagelsmann är i dag förbundskapten för Tysklands herrlandslag i fotboll men sägs vara öppen för Premier League.