Uppgifter: Då gör Alexander Isak comeback
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Sverige får klara sig utan Alexander Isak i playoff-finalen.
Men svensken kan vara tillbaka i Liverpool till helgen.
Det rapporterar The Guardian.
Alexander Isak kommer inte att spela Sveriges ödeskval mot Polen under tisdagen. 26-åringen har dragits med en fotledsfraktur sedan i december i fjol. Däremot är det väldigt nära att den svenske anfallaren är tillbaka i spel.
Enligt den brittiska tidningen The Guardian kommer Isak att vara tillbaka i träning med Liverpool. Det uppges även att anfallaren kan vara redo för inhopp i Liverpools FA-cupkvartsfinal mot Manchester City.
Det ska, enligt The Guardian, vara mest troligt att Isak är helt redo till Champions League-kvartsfinalen mot Paris Saint-Germain på onsdag nästa vecka.
Isak noteras för tre mål på 16 matcher den här säsongen. Kontraktet med Liverpool sträcker sig till 2031.
Den här artikeln handlar om: