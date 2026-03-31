Uppgifter: Då gör Alexander Isak comeback

Sverige får klara sig utan Alexander Isak i playoff-finalen.

Men svensken kan vara tillbaka i Liverpool till helgen.

Det rapporterar The Guardian.

Alexander Isak kommer inte att spela Sveriges ödeskval mot Polen under tisdagen. 26-åringen har dragits med en fotledsfraktur sedan i december i fjol. Däremot är det väldigt nära att den svenske anfallaren är tillbaka i spel.

Enligt den brittiska tidningen The Guardian kommer Isak att vara tillbaka i träning med Liverpool. Det uppges även att anfallaren kan vara redo för inhopp i Liverpools FA-cupkvartsfinal mot Manchester City.

Det ska, enligt The Guardian, vara mest troligt att Isak är helt redo till Champions League-kvartsfinalen mot Paris Saint-Germain på onsdag nästa vecka.

Isak noteras för tre mål på 16 matcher den här säsongen. Kontraktet med Liverpool sträcker sig till 2031.



