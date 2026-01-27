Uppgifter: United-stjärnan blir borta i månader

Manchester United har åkt på en rejäl smäll.

Detta då danska Patrick Dorgu blir borta i omkring tio veckor.

Det rapporterar The Athletic.

Foto: Bildbyrån

Det var under helgens match mellan Arsenal och Manchester United som Patrick Dorgu, 21, stod för ett av Uniteds tre mål i segern mot serieledarna.

Däremot skulle den danska ytterbacken tvingas till ett byte med en skada i slutet av matchen.

Nu menar också The Athletic att 21-åringens skadefrånvaro blir omkring tio veckor lång, då han har skadat sig i baksidan av ena låret.

Det skulle i sin tur innebära att Dorgu kan vara tillbaka i början av april och att han kan missa minst åtta matcher för ”The Red Devils”.

Under årets säsong har Patrick Dorgu spelat 24 matcher i vilka han har gjort tre mål och tre assist.