Uppgifter: Uniteds krisdrag – efter stjärnans skada

Manchester Uniteds Benjamin Sesko är skadad

Det kan leda till att akademispelare kallas in.

Det rapporterar The Sun.

Foto: Bildbyrån

De afrikanska mästerskapen krockar med ligaspelet. Det leder till att Manchester United kommer att vara utan Bryan Mbeumo, Amad Diallo och Noussair Mazraoui. Där till är även anfallaren Benjamin Sesko skadad. Benjamin Seskos skada innebär att han missar VM-kvalmatcherna.

Enligt vidare uppgifter från Sky Sports rör det sig inte om en allvarlig skada för slovenen.

Nu rapporterar The Sun att United möjligtvis kan använda sig av sina akademispelare i stjärnornas frånvaro.

De afrikanska mästerskapen drar i gång i december och finalen spelas den 18 januari.