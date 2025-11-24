Uppmaningen till Alexander Isak: ”Han behöver en paus”
Alexander Isak har blivit hårt ansatt efter Liverpools senaste förlust.
Nu menar klubbens förre spelare Stephen Warnock att svensken ska pausa från spel.
– En knepig situation, säger Warnock enligt The Sun.
Liverpool har det tufft i ligan och kommer senast från en 0–3-förlust hemma mot Nottingham Forest. I matchen fick Alexander Isak förtroendet från start. Svensken byttes ut mållös i den 68:e minuten.
Efter matchen har Isak blivit kritiserad för sin insats. Nu menar den förre Liverpool-försvararen Stephen Warnock att han behöver ha tid bort från matchspel.
– Alexander Isak behöver en paus från Liverpool-truppen. Han behöver träna utanför laget och se till att han gör det där träningspasset inför säsongen som han missade, säger Stephen Warnock enligt The Sun och fortsätter:
– Oavsett om det är långa löprundor för att förbättra hans konditionsträning eller snabba spurter för att få honom upp i fart igen, behöver han flera kilometer i benen.
”En knepig situation”
Warnock menar att anfallaren inte ser ut att kunna ta maxlöp.
– Isak verkar inte kunna spurta ordentligt och bryta loss på kontringar eller komma tillbaka för att hjälpa till defensivt. Liverpool verkar dock
känna att de behöver honom i matchtruppen, vilket är en knepig situation. Det hjälper nog inte att några av de andra spelarna inte heller presterar.
Alexander Isak noteras för en assist på fem framträdanden den här säsongen i Premier League.
Liverpool ligger på en elfteplats i ligan.
