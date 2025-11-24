Uppmaningen till Alexander Isak: ”Han behöver en paus”

Alexander Isak har blivit hårt ansatt efter Liverpools senaste förlust.

Nu menar klubbens förre spelare Stephen Warnock att svensken ska pausa från spel.

– En knepig situation, säger Warnock enligt The Sun.

Foto: Alamy

Liverpool har det tufft i ligan och kommer senast från en 0–3-förlust hemma mot Nottingham Forest. I matchen fick Alexander Isak förtroendet från start. Svensken byttes ut mållös i den 68:e minuten.

Efter matchen har Isak blivit kritiserad för sin insats. Nu menar den förre Liverpool-försvararen Stephen Warnock att han behöver ha tid bort från matchspel.

– Alexander Isak behöver en paus från Liverpool-truppen. Han behöver träna utanför laget och se till att han gör det där träningspasset inför säsongen som han missade, säger Stephen Warnock enligt The Sun och fortsätter:

– Oavsett om det är långa löprundor för att förbättra hans konditionsträning eller snabba spurter för att få honom upp i fart igen, behöver han flera kilometer i benen.

”En knepig situation”

Warnock menar att anfallaren inte ser ut att kunna ta maxlöp.

– Isak verkar inte kunna spurta ordentligt och bryta loss på kontringar eller komma tillbaka för att hjälpa till defensivt. Liverpool verkar dock

känna att de behöver honom i matchtruppen, vilket är en knepig situation. Det hjälper nog inte att några av de andra spelarna inte heller presterar.

Alexander Isak noteras för en assist på fem framträdanden den här säsongen i Premier League.

Liverpool ligger på en elfteplats i ligan.





