Watkins med dröminhopp – sänkte Chelsea i toppmötet

Aston Villa låg under mot Chelsea.

Då byttes Ollie Watkins in och vände matchen till en 2–1-seger.

Foto: Bildbyrån

Aston Villa hade inför matchen mot Chelsea tagit sju raka segrar i Premier League. För Chelseas del var Cole Palmer tillbaka i startelvan efter en tid utanför truppen.

För Aston Villa inledde anfallsstjärnan Ollie Watkins på bänken.

Det var Chelsea som tog ledningen. Reece James hörna hittade Joao Pedros fot som styrde in 1–0-målet i den 37:e minuten. I halvtid var hemmalaget i ledning.

– Chelsea har varit fullständigt dominanta och går därifrån som ett lag, med många klappar på axeln mellan dem, säger Sky Sports-reportern Peter Smith.

I den andra halvleken fick Ollie Watkins äntra planen. Forwarden byttes in i den 59:e minuten och fyra minuter senare slog han till. Watkins fick bollen på sig efter ett förarbete av Morgan Rogers.

– På något sätt har de hållit ut. På något sätt har de överlevt våg efter våg av Chelsea-attacker, utbrister Peter Smith.

Watkins var på spelhumor och med knappt sex minuter kvar av ordinarie tid lyckades Aston Villa vända. Watkins nådde högst på en hörna och nickade in segermålet.

Segern blev Villas åttonde på rad i Premier League och elfte i alla tävlingar.