Willock utsatt för rasism efter segern mot Crystal Palace

Joe Willock har drabbats av rasistiska påhopp i sociala medier efter segern mot Crystal Palace.

Newcastle United markerar tydligt och har nu även involverat polisen.

Fot: Bildbyrån



Efter Newcastles seger mot Crystal Palace i Premier League utsattes mittfältaren Joe Willock för rasistiska meddelanden och allvarliga hot via Instagram.

Det bekräftar klubben i ett uttalande på X.

Enligt Newcastle skickades direktmeddelanden från ett konto med innehåll som både var rasistiskt och innehöll hot riktade mot Willock och hans familj. Klubben betonar att detta tyvärr inte är första gången spelaren råkar ut för liknande attacker.

– Vår främsta prioritet har varit att stötta Joe, precis som vi gjort vid tidigare tillfällen, skriver klubben och understryker sitt nolltoleransläge mot rasism.

Newcastle har nu tagit ärendet vidare och samarbetar med brittisk polis för att försöka identifiera personen bakom meddelandena.