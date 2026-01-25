Zubimendi stod för jättemisstag mot Manchester United

Martin Zubimendi stod för en rejäl tabbe mot Manchester United.

Han bjöd gästerna på 1–1-målet mot Arsenal efter jättemiss på egen planhalva.



Arsenal tog ledningen via ett självmål av Lissandro Martinez, men åtta minuter senare kvitterade Manchester United.

Bakom målet låg ett grovt misstag av Martin Zubimendi, som tappade bollen på egen planhalva. Bryan Mbeumo snappade upp bollen, rundade målvakten David Raya och satte 1–1.

– Zubimendis misstag är kostsamt, Arsenal straffas direkt, kommenterade Matt Upson i BBC. Gary Neville menade att Arsenals spel efter ledningsmålet varit “fruktansvärt”.

Zubimendi blev tidigt utbytt i andra halvlek.

I skrivande stund leder Manchester United med 2–1.